Необхідну кількість голосів набрала петиція про встановлення штучної ялинки у Чернівцях

На сайті Чернівецької міської ради набрала необхідну кількість голосів петиція про встановлення у місті штучної ялинки на майбутній рік. “Щодня в соцмережах ми спостерігаємо за обуренням громади проти вирубки лісів, але потім чуємо, що новорічна ялинка не така пухнаста, чи не тієї висоти…

Пропоную на майбутнє підтримати встановлення на Соборній площі або штучної ялинки (яка буде закуплена один раз, але з подальшим використанням в багато років, адже грошей щороку на це виділяють не мало!!!!!) або висадити на звичному місці свою новорічну красуню.

Давайте разом збережемо природу, що дарує нам життя!”- йдеться у тексті звернення автора Кобевко Ольги Петрівни. Хоч до кінця збору голосів залишилося ще 4 дні, петиція вже набрала 255 голосів з 250 необхідних.

Петиція буде розглянута впродовж 10 днів в установленому порядку.