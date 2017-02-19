Неподалік Брюсселя з рейок зійшов пасажирський потяг: є жертви

Трагічна аварія сталася неподалік Брюсселя – пасажирський потяг зійшов з рейок. Про це пише ТСН. Потяг перекинувся через декілька хвилин після відправлення з залізничного вокзалу міста Левен. В результаті трагедії загинула одна людина, ще 27 травмовано. На місці події працювали медики, які оперативно надали постраждалим необхідну допомогу.

Повідомляється, що потяг прямував до аеропорту.

Офіційно наразі не відомо, що стало причиною аварії, але шириться думка про несправність рейок.