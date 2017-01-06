Сьогодні, 6 січня, через ускладнення погодних умов на Одещині сталася потрійна ДТП. Про це повідомляє ТСН. Аварія відбулася на трасі Одеса-Рені. У ДТП зіткнулися пасажирський автобус, що їхав рейсом Кілія-Одеса, приватний мікроавтобус та фура. Через засніженість на трасі автобус зіткнувся з мінівеном, який, у свою чергу, врізався у фуру. ДТП спричинила затори, у яких стояло 15 транспортних засобів 5 з яких – пасажирські автобуси.
В результаті аварії у важкому стані перебуває пасажирка і трохи меншою мірою постраждав водій мікроавтобусу. Серед пасажирів автобусу постраждалих немає. Через погодні умови до місця ДТП не могли дістатися медики для надання допомоги потерпілим.
Непогода спричинила потрійну ДТП на Одещині
Сьогодні, 6 січня, через ускладнення погодних умов на Одещині сталася потрійна ДТП. Про це повідомляє ТСН. Аварія відбулася на трасі Одеса-Рені. У ДТП зіткнулися пасажирський автобус, що їхав рейсом Кілія-Одеса, приватний мікроавтобус та фура. Через засніженість на трасі автобус зіткнувся з мінівеном, який, у свою чергу, врізався у фуру. ДТП спричинила затори, у яких стояло 15 транспортних засобів 5 з яких – пасажирські автобуси.