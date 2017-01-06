Непогода спричинила потрійну ДТП на Одещині

Сьогодні, 6 січня, через ускладнення погодних умов на Одещині сталася потрійна ДТП. Про це повідомляє ТСН. Аварія відбулася на трасі Одеса-Рені. У ДТП зіткнулися пасажирський автобус, що їхав рейсом Кілія-Одеса, приватний мікроавтобус та фура. Через засніженість на трасі автобус зіткнувся з мінівеном, який, у свою чергу, врізався у фуру. ДТП спричинила затори, у яких стояло 15 транспортних засобів 5 з яких – пасажирські автобуси.

В результаті аварії у важкому стані перебуває пасажирка і трохи меншою мірою постраждав водій мікроавтобусу. Серед пасажирів автобусу постраждалих немає. Через погодні умови до місця ДТП не могли дістатися медики для надання допомоги потерпілим.