Неповнолітній буковинець став жертвою шахраїв

До правоохоронців Сторожинецького району звернулись батьки 15-річного жителя Сторожинця та повідомили, що їхній син став жертвою шахраїв.

Поспілкувашись з хлопцем поліцейські встановили, що в одній із акцій відомої торгової марки він виграв ігрову приставку. Згодом юнак вирішив її продати через інтернет.

Впродовж деякого часу з’явився покупець, який захотів придбати товар. Батьки без вагань повідомили номер банківської картки, щоб покупець зміг перерахувати кошти за товар. Через кілька хвилин на телефон прийшло повідомлення про отримання коштів. Тому ігрову приставку хлопець віддав без вагань.

Брат підлітка попрямував до банку, щоб зняти гроші з рахунку. Втім, обіцяних суми юнак не виявив.

Сім’я звернулась до поліції.

Поліцейські встановили, що до злочину причетна група чернівчан. Ігровий гаджет поліцейські повернули родині.