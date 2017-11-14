Нетверезий водій без документів скоїв ДТП у Чернівцях

У Чернівцях правоохоронці затримали п’яного водія без документів, який вчинив ДТП на вул. Гагаріна.

За інформацією патрульної поліції міста, 13 листопада о 21.00 на службу 102 надійшло повідомлення про аварію без потерпілих.

Інспектори, які прибули на місце події, виявили зіткнення “Peugeot” та “Mercedes-benz”.

Під час спілкування з водієм “Peugeot”, який і був винуватцем ДТП, з’ясувалось, що у чоловіка відсутні права. також він перебував у нетверезому стані.

На чоловіка винесли постанову за ст.126 КУпАП та за ст. 124 КУпАП.