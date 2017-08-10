Нетверезий водій впродовж дня роз’їжджав Сокирянщиною

На Сокирянщині виявили нетверезого водія. Подія сталася 8 серпня, близько 11-ї години. До місцевої поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Вашківці керує транспортним засобом нетверезий водій. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що житель села Коболчин, 1957 року народження, керував власним автомобілем марки “Фольксваген Гольф” в стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці затримали порушника та задокументували факт правопорушення за ст. 130 КУпАП.

Однак, цього ж дня близько 17 години до Сокирянського відділення поліції зателефонував романківчанин, який повідомив, що поряд з рестораном ”Імпульс” ним затримано водія автомобіля «Фольксваген Гольф» темно синього кольору, який керував транспортним засобом в нетверезому стані. Проте, прибувши на місце події, правоохоронці вже не застали порушника громадського порядку.