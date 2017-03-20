Невідомі з протитанкового гранатомету обстріляли приміщення патрульної поліції у Рівному (ФОТО)

Через вибух у м. Рівне було пошкоджено стіну і дах приміщення Управління патрульної поліції.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Пригода трапилася 20 березня о 3-ій годині ночі на вул. С. Бандера. За інформацією правоохоронців, вибух у приміщенні поліції стався у результаті дії пострілу з протитанкового гранатомету. До того, на місці інциденту було знайдено тубус від РПГ-22.

Через нічний вибух було пошкоджено приміщення тренажерного залу.

Постраждалих немає. Розпочато досудове розслідування.