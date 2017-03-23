Незабаром до Чернівців приїдуть нові учасники проекту «Твоя країна»

З 31 березня по 2 квітня у Чернівцях відбудеться XIX візит проекту «Твоя країна». Цього разу наше місто відвідають 11 учасників з різних куточків України.

Для учасників проекту організатори підготували незабутню.

Гості відвідають: міську раду, поетичний вечір та концерт від Андроника у Літературному кафе, Органний зал, Музей авіації тощо.

Проект «Твоя Країна» – це кількаденні поїздки з цікавою, насиченою програмою до обраного відвідувачем міста. Різноманітні екскурсії, тренінги, психологічні ігри, зустрічі з відомим митцями, літературні вечори, музеї, театри, кіно, концерти, а також нові знайомства, обмін досвідом у різних сферах діяльності і звісно ж яскраві враження.

Вперше проект було створено 22 січня 2014 року в день Соборності України. Наразі він функціонує у 18-ти областях. В Чернівцях «Твоя Країна» працює з 8 жовтня 2014 року, на той час команда організаторів складалася з чотирьох чоловік. Сьогодні кількість організаторів зросла до 14 осіб.