Незабаром на Буковині пройде щорічна акція «Я хочу бачити життя»

З 9 березня по 9 квітня на Буковині  пройде ХІІ-та щорічна акція Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» під назвою «Я хочу бачити життя». Такий захід полягає у зборі коштів на закупівлю медобладнання для буковинських дітей з вадами зору.

На інформаційний старт акції 8 березня, заплановано авто- та велопробіги, благодійний турнір з міні-футболу
 
– 18 та 19 березня, автоквест та слалом в рамках акції
– 25 березня та 1 квітня відповідно, благодійний концерт «З музикою в серці»
– 23 березня в палаці «Академічний»,
– 8 квітня – виступ від формації «Тіні вогню» з новою програмою та «Вуличні» танці від мистецьких студій міста.
– 9 квітня, на площі Філармонії, розважальний концерт з іграми для ваших діток

У результаті такої акції щороку  проводиться закупівля медичного обладнання в дитячі установи краю. До прикладу, у 2016 році було придбано шприцеві інфузійні насоси , декілька пульсоксиметра  тощо.

Збір коштів проводитися волонтерами, котрі обов’язково мають спеціально виготовлені та опломбовані скриньки для збору коштів та бейджі-ідентифікатори, тому небайдужі можуть допомогти прямо на вулицях нашого міста.

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