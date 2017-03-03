Незабаром на Буковині пройде щорічна акція «Я хочу бачити життя»

З 9 березня по 9 квітня на Буковині пройде ХІІ-та щорічна акція Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» під назвою «Я хочу бачити життя». Такий захід полягає у зборі коштів на закупівлю медобладнання для буковинських дітей з вадами зору.

На інформаційний старт акції – 8 березня, заплановано авто- та велопробіги, благодійний турнір з міні-футболу

– 18 та 19 березня, автоквест та слалом в рамках акції

– 25 березня та 1 квітня відповідно, благодійний концерт «З музикою в серці»

– 23 березня в палаці «Академічний»,

– 8 квітня – виступ від формації «Тіні вогню» з новою програмою та «Вуличні» танці від мистецьких студій міста.

– 9 квітня, на площі Філармонії, розважальний концерт з іграми для ваших діток.



У результаті такої акції щороку проводиться закупівля медичного обладнання в дитячі установи краю. До прикладу, у 2016 році було придбано шприцеві інфузійні насоси , декілька пульсоксиметра тощо.

Збір коштів проводитися волонтерами, котрі обов’язково мають спеціально виготовлені та опломбовані скриньки для збору коштів та бейджі-ідентифікатори, тому небайдужі можуть допомогти прямо на вулицях нашого міста.