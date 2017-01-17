Незабаром Водохреща! ДСНС просить громадян бути обережними

19 січня вся Україна святкуватиме Водохреща – слов’янське свято, коли люди освічують воду та купаються в ополонках.

Традиція освячення води збереглася на наших землях ще з дідів-прадідів. Віддавна в народі освячену на Водохреще воду вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг. Її дають пити тяжкохворим, нею освячують храми, домівки і тварин. Втім, окрім охрещення води ще існує традиція купання в ополонках, яка, часом, може бути небезпечною для життя. У зв’язку з цим, Державна служба з надзвичайних ситуацій випустила пам’ятку правил поведінки під час купання:

1. Категорично заборонено занурюватися у воду в необладнаних для цього місцях, без присутності представників Служби порятунку і медичних працівників.

2. Купання дітей повинно відбуватися лише під наглядом батьків чи дорослих.

3. У жодному разі не можна пірнати у воду, заходити в ополонку необхідно повільно й обережно.

4. Перебувати в ополонці можна не більше 10 секунд – трьох занурень цілком достатньо.

5. Після купання потрібно зігрітися – розтерти тіло рушником, швидко перевдягнутися в суху білизну і випити гарячого чаю.

6. Купання в крижаній воді під впливом алкоголю категорично заборонено.

Закликаємо вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних, дотримуватися правил поведінки на водоймах під час Водохреща і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку “101”.