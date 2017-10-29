Німеччина потерпає від урагані

Потужний ураган Герварт обрушився на Німеччину. Про це пише РІА Новини. Від стихії потерпає центр та північ країни.

Пожежна служба Берліна ввела режим надзвичайної ситуації через негоду. Також підняті по тривозі всі загони добровольчої пожежної охорони.

Окрім цього, залізничний концерн Deutsche Bahn частково призупинив рух поїздів. Обмеження торкнулися федеральні землі Нижня Саксонія, Шлезвіг-Гольштейн, Гамбург, Мекленбург – Передня Померанія, Саксонія, Саксонія-Ангальт і Тюрінгія.

Інформація про постраждалих наразі відсутня.