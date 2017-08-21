Новодністровськ втратив свого найстаршого жителя

В Новодністровську помер найстарший житель. Про це інформує Північно-бесарабський інформаційний портал. На 101-ому році життя відійшов у Вічність Федір Харлампійович Моргуненко.

Чоловік був поважним володарем 4 бойових та 13 ювілейних медалей, трудових відзнак – ордена «Знак пошани», медалі «60 років ГОЕЛРО» та «Ветеран праці», а також сучасних високих державних відзнак – ордена Богдана Хмельницького ІІІ ст., медалі «За мужність».

Із серпня 1975 року пов’язав свою долю із життям міста, обіймаючи посаду заступника начальника будови з загальних питань у структурі Управління будівництвом Дністровського комплексного гідровузла.