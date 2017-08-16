Новодністровська міська рада закупила м’ясну продукцію з порушенням тендерної процедури

Кельменецька місцева прокуратура звернулась до Господарського суду Чернівецької області з позовною заявою щодо визнання недійсними договорів, укладених між відділом гуманітарної політики Новодністровської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю, про закупівлю м’ясної продукції за державні кошти.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області, у 2017 році у між відділом гуманітарної політики та товариством з обмеженою відповідальністю було укладено три договори на закупівлю м’яса без «Відкритих торгів» на загальну суму 578 000, гривень, незважаючи на те, що згідно законодавства закупівля мала пройти відкрито.

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