Новодністровські веслувальники привезли золото зі змагань на Львівщині. Про це пише Північно-бессарабський інформаційний портал. Всеукраїнські змагання з веслування «Стрімкі човни–2017» серед спортивних шкіл Західної України відбулися 15–16 липня у смт Добротвір Кам’янсько-Бузького району Львівщини. в заході взяли участь 250 спортсменів зокрема із Луцька, Львівщини, Ковеля, Івано-Франківська, Бурштина, Хмельницького, Волочиська, Тернополя, Шацька, Рівного, Дубно, Березного, Долини (загалом 24 команди).

Чернівецьку ж область представляли 2 команди. Перша – ОКЗ «ДЮСШ у м. Новодністровськ» у кількості трьох спортсменів (тренер С. К. Осипенко), друга – ДЮСШ «Авангард» м. Чернівці із п’яти спортсменів (тренер О. І. Осипенко). У результаті запеклої дводенної боротьби спортсмени Михайло Хаян та Євген Рибак із Новодністровської спортивної школи на дистанціях 200 і 1000 м були першими та взяли золоті медалі. На дистанції 1000 м у байдарці-одиночці Микола Мельник зайняв ІІІ місце. Що стосується досягнень спортсменів Чернівецької школи, то на дистанції 200 м Дмитро Болгарський і Роман Горенчук були третіми. На інших дистанціях наші спортсмени взяли четверті-п’яті місця. Спортсмени висловлюють вдячність генеральному директору ТОВ «Мехтрансбуд» Василю Миколайовичу Лутчаку за допомогу у транс-портуванні човнів на ці змагання.