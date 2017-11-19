Новорічну ялинку у Чернівцях прикрашатимуть після проведення тендеру у системі Prozzorro. Про це повідомила начальник управління культури Чернівецької міської ради Юлія Сафтенко.

Повідомляється, що останніми роками дизайном ялинки займалася Наталя Бордіян. Так, минулого року управління культури разом із дизайнеркою прикрашали не тільки головну ялинку на Соборній площі, а й в трьох мікрорайонах Чернівців.

Наразі задля узгодження всіх моментів вибору та зрубу ялинки створили робочу групу. Як зазначила пані Юлія, традиційно ялинку на Соборній площі офіційно відкриють 19 грудня на День святого Миколая.