Об’єднані громади розподілили майже усі кошти інфраструктурної субвенції: залишок – менше 1%

Комісія при Мінрегіоні погодила вже 1988 інфраструктурних проектів 366 об’єднаних громад. Ці проекти і програми реалізуються в громадах за кошти відповідної державної субвенції. Більшість з них вже втілюються у містах і селах ОТГ і мають бути завершені до кінця цього року.

Нерозподіленими між проектами громад залишається 9,6 млн грн, що складає менше 1 % від запланованих на 2017 рік коштів субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ. Подача і розгляд проектів триває.

Як повідомлялося, держава надає підтримку об’єднаним територіальним громадам, зокрема у питаннях відновлення та розбудови інфраструктури їх територій. Для цього у Державному бюджеті на 2017 рік передбачено 1,5 млрд грн. Ці кошти спрямують на розвиток інфраструктури 366 об’єднаних громад, створених у 2015-2016 роках.

Питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад врегульовано постановою Кабінету Міністрів України № 200 від 16 березня 2016 року.