Об’єднання Чернівців та Чорнівки не відбудеться

Сьогодні, 23 лютого, відбулася 21 сесія Чернівецької міської ради VII скликання, де рішення про об’єднання Чернівців та Чорнівки не було підтримано. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Депутати не підтримали об’єднаня територіальної громади міста Чернівців Чернівецької області з територіальною громадою села Чорнівки Новоселицького району Чернівецької області в Чернівецьку міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Чернівцях.