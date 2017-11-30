Обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Особлива дитина” відзначив 10-річчя

Сьогодні, 30 листопада, відбулись урочистості з нагоди 10-річчя роботи Буковинського обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Особлива дитина».

За вагомий особистий внесок у реалізацію програм соціального захисту дітей-інвалідів, активну участь у діяльності та розвитку Буковинського обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Особлива дитина» посадовець нагородив Почесними грамотами обласної державної адміністрації меценатів Георге Бурлаку, Крістіну Фрунзу, колектив благодійного фонду «Руки Милості» та колектив товариства з обмеженою відповідальністю «СТАРЛАЙФ №1».

Нагадаємо, Центр заснований обласною державною адміністрацією у липні 2007 року та є корекційно-відновлювальним закладом для дітей з інвалідністю (до 18 років), які мають відповідні медичні показники і потребують спеціальних умов для отримання реабілітаційних послуг. В області нараховується близько 2 тисяч неповнолітніх осіб з інвалідністю, які потребують корекції наслідків хвороби з метою формування життєвої компетентності, максимальної незалежності та соціалізації. Діти з різними вадами розвитку отримують в Центрі соціальну, психологічну, педагогічну, медичну, фізичну реабілітацію та ранню професійну орієнтацію.