Обрано голову Верховного суду України

Новим головою Верховного суду України обрали Валентину Данішевську. Її підтримали підтримали 67 із 111 учасників Пленуму ВСУ.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

Новообрана голова Верховного суду народилась у Запоріжжі. Закінчила Одеський університет ім. І. Мечнікова за спеціальністю “правознавство”. Має 9 років суддівського стажу. З 1992 по 2001 роки працювала в Арбітражному суді Запорізької області. З 2006 року по теперішній час очолювала Благодійну організацію “Центр комерційного права”. Данішевська також була суддею постійного третейського суду при Асоціації українських банків.

У 2015 році була обрана до складу громадської ради при Міністерстві юстиції України.

Валентину Данішевська є новообраною суддею Касаційного господарського суду Верховного Суду.

 Голова ВСУ обирається терміном на 4 роки.

СТАТТІ ПО ТЕМІ

БЕЗ КОМЕНТАРІВ

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ