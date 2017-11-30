Обрано голову Верховного суду України

Новим головою Верховного суду України обрали Валентину Данішевську. Її підтримали підтримали 67 із 111 учасників Пленуму ВСУ.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

Новообрана голова Верховного суду народилась у Запоріжжі. Закінчила Одеський університет ім. І. Мечнікова за спеціальністю “правознавство”. Має 9 років суддівського стажу. З 1992 по 2001 роки працювала в Арбітражному суді Запорізької області. З 2006 року по теперішній час очолювала Благодійну організацію “Центр комерційного права”. Данішевська також була суддею постійного третейського суду при Асоціації українських банків.