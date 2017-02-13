Обстежити депутатів у психіатра – непогана порада, – Олексій Каспрук

Нещодавно на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєстрували звернення, у якій рекомендують всім депутатам Чернівецької міськради пройти обстеження у психіатрів. За декілька днів петиція набрала достатню кількість голосів, тож незабаром її розглянуть на сесії міськради.

Міський голова Олексій Каспрук під час брифінгу зазначив, що це непогана порада.

«У наш непростий час, коли складна ситуація у суспільстві і здоровій людині іноді треба сходити до психіатра, щоб пережити все те, що відбувається в країні і все решта», – сказав міський голова.

«Згідно закону петицію розглядає той орган влади, до якого вона адресована і в повноваженнях якого розгляд цих питань. Але, депутати захотіли всі петиції розглядати на сесії міськради. Я думаю, пленарних засідань і позачергових сесій у нас буде 5,6 в місяць і більше, ніж було раніше. Будемо розглядати, у тому числі такі петиції, чи треба ходити депутатам до психіатра, чи ні».