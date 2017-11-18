Обсяг експорту товарів з Чернівецької області до Європейського Союзу за 9 місяців 2017 року становить 60,9 млн. доларів США. Про це інформує ГУС в Чернівецькій області. За 9 місяців 2017 року експорт товарів становив 94,7 млн.дол. США, імпорту – 82,1 млн.дол. Порівняно з відповідним періодом 2016 року обсяг експорту збільшився на 4,2%, імпорту – на 25,0%. Позитивне сальдо становило 12,6 млн.дол. США.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,15 (за 9 місяців 2016р. – 1,38).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 82 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 60,9 млн.дол. або 64,3% від загального обсягу експорту (за 9 місяців 2016р. – відповідно 49,4 млн.дол. або 54,3%) та збільшився порівняно з відповідним періодом 2016р. на 11,5 млн.дол. або на 23,2%.

Основу товарної структури обласного експорту складали деревина і вироби з деревини, механічні та електричні машини, текстильні матеріали та текстильні вироби, продукти рослинного походження, меблі, готові харчові продукти.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 46,4 млн.дол. або 56,5% від загального обсягу (за 9 місяців 2016р. – відповідно 38,9 млн.дол. та 59,3%) і збільшився порівняно з відповідним періодом 2016р. на 7,4 млн.дол. або на 19,0%.

Основу товарної структури обласного імпорту складали текстильні матеріали та текстильні вироби, механічні та електричні машини, недорогоцінні метали та вироби з них, засоби наземного транспорту, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з деревини.