Односельці священика з Буковини, якого підозрюють у зґвалтуванні, висловлюють сумніви щодо правдивості свідчень жінки

Односельці священика, якого підозрюють у зґвалтуванні 26-річної чернівчанки, висловлюють сумніви щодо інциденту.

Про це розповіли у сільській раді Великого Кучурова, – повідомляє molbuk.ua.

Відомо, що підозрюваний рідко буває вдома, адже веде служби в одній із церков Хотинщини. У тому селі частіше мешкає.

У Великому Кучурові чоловік має чисту репутацію. Тому односельці припускають, що ситуація із заявою про зґвалтування не настільки однозначна. До того, звернення жінки могло ґрунтуватися на неприязних стосунках із чоловіком.

Нагадаємо, на Буковині священика підозрюють у зґвалтуванні.