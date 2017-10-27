Одруження в Чернівцях подорожчало: у РАЦСі зросла вартість послуг

У РАЦСі зросла вартість послуг.

Як зазначила заступник начальника управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Чернівецькій області Орися Андрієць, розцінки не змінювалися з 2012 року.

За її словами, вартість послуг зросла через здорожчанням електроенергії, заправки картриджів для принтерів, також при цьому враховується трудовий ресурс працівників.

“Якісь послуги здорожчали більше, якісь менше. Наприклад, складення заяв коштувало 34 гривні, а зараз 70 гривень, тобто вдвічі дорожче. Скорочений обряд шлюбу подорожчав приблизно на 100 гривень – до 270 гривень. “Шлюб за добу” зріс у ціні з 1200 гривень до 1340 гривень”, – розповіла О. Андрієць.

Розміри плати за надання послуг відділами РАЦС набувають чинності із дня їх опублікування, – повідомляє “МБ“.