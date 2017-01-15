Оголошено переможців фестивалю «Маланка-фест»

У Чернівцях на площі Філармонії оголосили переможців цьогорічного фестивалю «Маланка-фест».

За підрахунками голосів, перше місце отримав колектив «Царі Єгипту» із села Чагор Глибоцького району. Він отримав 50 тисяч гривень.

Друге місце та 30 тисяч гривень отримала маланка «Троянський кінь».

Третє місце конкурсу зайняла маланка з с. Горбова. Команді вручили 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, голосування проходило у режимі онлайн на офіційному сайті фестивалю.

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