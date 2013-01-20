Оксана Форостина презентувала у Чернівцях свою книгу «Duty Free»

Це дебютна книга Оксани Форостини. «Duty Free» – це роман-подорож  про американського експата з українським корінням Елайджи Мельника, яка почалася всередині 1990-х у Львові, хаотично продовжувалася на Заході, аж поки навесні 2009 року Елайджа знову не опинився у посткризовому Києві.

Про що книга та про враження чернівчан від неї  – у відеорепортажі з презентації книги.



 

Галина Єреміца

 

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