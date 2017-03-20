Голова облдержадмінісрації Олександр Фищук візьме участь у засіданні Ради регіонального розвитку під головуванням Президента України Петра Порошенка. Подія відбудеться сьогодні, 20 березня, у столиці України. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Чернівецької ОДА.
На зустрічі розглянуть питання розбудови міжобласної дорожньої інфраструктури, детінізації регіональної економіки, ефективності використання в регіонах бюджетних коштів, програм фінансової допомоги міжнародних інституцій, реформ системи освіти, системи надання медичних послуг та соціального захисту населення.
У заході візьмуть участь районних державних адміністрацій, міські голови та об’єднаних територіальних громад інших міст України.
Олександр Фищук візьме участь у засіданні щодо розвитку міста, яке відбудеться під головуванням Президента України
Голова облдержадмінісрації Олександр Фищук візьме участь у засіданні Ради регіонального розвитку під головуванням Президента України Петра Порошенка. Подія відбудеться сьогодні, 20 березня, у столиці України. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Чернівецької ОДА.
Может хоть Президент вобъет в голову Фищуку, что дорожные деньги области и таможенные деньги НАДО ОТДАВАТЬ НА РЕМОНТЫ ДОРОГ И МОСТОВ ОБЛАСТИ, а не держать их на депозитах в “родственных” банках под комиссионные!