Олександр Фищук візьме участь у засіданні щодо розвитку міста, яке відбудеться під головуванням Президента України

Голова облдержадмінісрації Олександр Фищук візьме участь у засіданні Ради регіонального розвитку під головуванням Президента України Петра Порошенка. Подія відбудеться сьогодні, 20 березня, у столиці України. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Чернівецької ОДА.

На зустрічі розглянуть питання розбудови міжобласної дорожньої інфраструктури, детінізації регіональної економіки, ефективності використання в регіонах бюджетних коштів, програм фінансової допомоги міжнародних інституцій, реформ системи освіти, системи надання медичних послуг та соціального захисту населення.

У заході візьмуть участь районних державних адміністрацій, міські голови та об’єднаних територіальних громад інших міст України.