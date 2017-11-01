Олексій Каспрук обговорив питання появи авіарейсу “Чернівці-Бухарест” з румунською делегацією (ФОТО)

Міський голова Олексій Каспрук зустрівся з румунською делегацією та представниками авіакомпанії “BlueAir”.

До складу делегації увійшли: Козьмін Фодорою – інвестиційний менеджер Сектор 1; Разван Мунтяну – Сектор 1 – радник; Дан Філімон – Сектор 1 – радник; Дан Крістіан Попеску – Віце мер – Сектор 2; Маріус Пую – член правління компанії BlueAir; Міхай Тудоранча – Tud Investment – генеральний директор.

Посадовці обговорили питання налагодження співробітництва з міжнародним аеропортом «Чернівці», а також перспективи відкриття авіасполучення між Чернівцями та Бухарестом.

Румунська сторона залишилась задоволена технічним станом аеропорту, його потужностями та якістю обслуговування літаків.