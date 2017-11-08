Олексій Каспрук потрапив до переліку мерів-інноваторів

Сайт “Українська правда” разом з Міжнародним самітом мерів розпочинають проект “Рейтинг українських мерів-інноваторів”.

Метою такого проекту є продемонструвати міста з населенням до 500 тисяч осіб, де найуспішніше впроваджуються інновації. Спочатку список з 20 мерів, гідних рейтингу, складе професійне журі.

Перелік найкращих та кейси їхніх досягнень будуть опубліковані на сайті “Української правди” 20 листопада.

До переліку вже потрапили мери Житомира – Сергій Сухомлин, Тернополя – Сергій Надал та чернівецький міський голова Олексій Каспрук.

28-29 листопада на Міжнародному саміті мерів, організованому у Києві фондом Western NIS Enterprise Fund, стануть відомі імена топ-5 фіналістів. Хто з них гідний перемоги, вирішать українці всенародним голосуванням, яке буде тривати на сайті “Української правди” до 22 грудня.