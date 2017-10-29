Олексій Каспрук повідомив, коли будуть результати перевірки школи, де масово отруїлися діти

За словами міського голови Олексія Каспрука, вже 30 або 31 жовтня стануть відомі результати лабораторних досліджень, які комісія проводить у школі №27, де нещодавно масово отруїлися діти. Про це мер повідомив сьогодні у прямій трансляції на Facebook.

Він зазначив, що раніше до роботи підприємця, який на тендерних умовах виграв конкурс на обслуговування цієї школи, “не було великих нарікань”.

Водночас Каспрук зазначив, що міська рада надасть допомогу батькам дітей, які постраждали у цій ситуації.

Крім того, він заявив, що правоохоронці дадуть окрему оцінку спалаху отруєння у школі.

Наразі додатково проводяться перевірки й по інших навчальних закладах міста з метою їх посилення.