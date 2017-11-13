Олексій Каспрук прокоментував інцидент із перекриттям дороги на міське сміттєзвалище

Чернівчани були неприємно здивовані, що у місті багато контейнерів на ранок залишилися переповненими сміттям.

Така ситуація склалася через те, що впродовж двох днів мешканці Садгори перекривали дорогу на сміттєзвалище, адже незадоволені роботою перевізників, які обслуговують 36 та 37 маршрут.

“Учора з перевізниками та мешканцями працював директор департаменту ЖКГ Ярослав Кушнірик, з 7-ї години ранку на місці були керівники всіх служб. Домовленості досягнуто, дорогу розблоковано, до завтрашнього ранку місто приберуть. Працівники відділу транспорту будуть моніторити дотримання графіків на цих маршрутах, будуть вжиті інші заходи для стабілізації роботи перевізників на цих маршрутах”, – зазначив мер.

Також О. Каспрук зауважив, що деякі служби не реагували на скарги людей. Відповідні висновки зроблені і винні будуть покарані.

“Добре, що люди розуміють, що з перевезеннями у місті біда і без збільшення парку комунального транспорту вирішити проблему складно. Хотілось би, щоб це розуміли й окремі депутати, які вперто протистоять цій ідеї”, – зазначив мер.