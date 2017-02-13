Олексій Каспрук прокоментував рішення щодо зменшення єдиного податку для місцевих підприємців

Як ми повідомляли раніше, на сесії Чернівецької міської ради було прийнято рішення про зменшення єдиного податку для підприємців 1 та 2 груп.

Як зазначив міський голова Олексій Каспрук, таке рішення є досить непростим для міського бюджету. «З одного боку ми розуміємо, що треба підтримувати підприємців, людей, які наповнюють бюджет, створюють робочі місця. З іншого боку, це призведе до втрат у розмірі 25-30 мільйонів гривень за рік. І ми можемо на це піти інвестувавши гроші в підприємництво у Чернівцях, за умови, що буде збільшена база оподаткування», – сказав під час брифінгу міський голова.

Натомість у мерії сподіваються, що бізнес вийде з тіні. У випадку, якщо особи, які ведуть бізнес не сплачуватимуть податки до казни та не зареєструються, тоді депутати будуть змушені підвищити ставку єдиного податку.

«На сьогоднішній день це абсолютно помірні платежі , які кожен, хто веде бізнес зможе сплатити для того, щоб наповнити бюджет», – сказав О. Каспрук.

Фактично у 2016 році працювало 11 200 підприємців, які сплатили до міського бюджету майже 78 мільйонів гривень.