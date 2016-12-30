Олексій Каспрук привітав чернівчан з Новим роком та Різдвом Христовим

Вже завтра всі Чернівці святкуватимуть Новий 2017 рік. Міський голова вирішив привітати жителів міста з наступаючими святами. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради. “Від щирого серця вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай це веселе та казкове свято повертає вас у дитинство, подарує радість та втіху, віру у чудеса. Ми усі прагнемо чогось нового та кращого, тож завжди чекаємо цього свята, яке дає нам натхнення на нові справи та нові звершення, а Вифлиємська зірка нехай запалить в наших душах вогонь миру і добра, вогонь віри та надії на краще майбутнє у мирній та могутній державі!”- йдеться в повідомленні. Не забув Олексій Каспрук й про біль кожного українці – війну на Сході: “Зараз ми відстоюємо свою свободу та незалежність на Сході, ми боремось за нову Україну незалежну та сильну, ми наполегливо працюємо, щоб зміцнити нашу армію та економіку, тож бажаю в наступному році успіхів нам у цій нелегкій та відповідальній справі. Спільними зусиллями ми здолаємо усі труднощі та досягнемо своєї мети!”.

“Бажаю вам в новому році нових здобутків та успіхів, звершення усіх задумів та бажань. Нехай прийдешній рік принесе мир і щастя вам і вашим рідним, а у ваших оселях завжди панує достаток і злагода! Хай Бог береже усіх нас, нашу Україну і наші рідні Чернівці! Щиро ваш, Олексій Каспрук”,- такими теплими словами завершив міський голова привітання.