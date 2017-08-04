Олексій Каспрук привітав чернівецьких Нацгвардійців та відзначив їх грошовими преміями (ФОТО)

Міський голова Олексій Каспрук привітав чернівецьких Нацгвардійців з нагоди святкування 24 річниці створення військової частини 1241 Національної гвардії України. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. За сумлінне виконання службових обов’язків, Подякою Чернівецького міського голови та грошовою винагородою відзначили Вітковського Олександра Володимировича, заступника командира 2 стрілецької роти з комплектування та проходження служби рядовим, сержантським і старшинським складом, капітану військової частини 1241 Національної гвардії України, Рубанова Ярослава Михайловича, статршину 2 стрілецької роти, старшого прапорщика військової частини 1241 Національної гвардії України, Швець Руслана Васильовича, начальника військового наряду 1 патрульного взводу 2 стрілецької роти, прапорщика військової частини 1241 Національної гвардії України, Грушовського Віктора Івановича, командира 3 відділення 2 патрульного взводу 2 стрілецької роти, старшого сержанта військової частини 1241 Національної гвардії України, Чебан Дмитра Васильовича, начальника варти 2 стрілецької роти, прапорщика військової частини 1241 Національної гвардії України, Краснокуцького Олександра Михайловича, стрільця 3 відділення 1 патрульного взводу 2 стрілецької роти, солдата військової частини 1241 Національної гвардії України.