Олексій Каспрук розповів, яка ситуація із закупівлею тролейбусів для міста

Чернівецька міськрада оголосила тендер на закупівлю вживаних тролейбусів.

«У той час у міськраді готують тендерну документацію на проведення закупки нових тролейбусів, всього двох. Але, на жаль, маємо величезний спротив зі сторони депутатів, тиск на департамент ЖКГ, а також тендерний комітет з тим, щоб були оголошені лоти на закупівлю тролейбусів, яким майже 30 років», – про це на щотижневому брифінгу повідомив міський голова Олексій Каспрук.

Мер додав, зважаючи на те, що поліція відкрила кримінальне провадження щодо закупівлі тролейбусів у минулому році, міськрада не буде поспішати із закупівлею чергової партії вживаних тролейбусів. «Будемо наполягати, хоча б спробувати показати чернівчанам і покатати їх на нових, сучасних та українських тролейбусах», – сказав О. Каспрук.