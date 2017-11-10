Олексій Каспрук скликає позачергову сесію для обрання секретаря міської ради

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук видав розпорядження про скликання 23 листопада 43 позачергової сесії міської ради.

На сесію виноситься лише одне питання – про обрання секретаря міської ради УІІ скликання.

Сесія розпочинається о 10.00 год.

За пропозицією 21 депутата на розгляд міської ради вноситься питання про обрання секретарем міської ради Василя Продана. Також мер вніс зміни до розпорядження про скликання 42 позачергової сесії міської ради,на розгляд якої додатково внесено питання про припинення повноважень депутата Чернівецької міської ради УІІ скликання Наталії Якимчук, враховуючи її заяву. 42 позачергова сесія Чернівецької міської ради скликана на 20 листопада на 11.00.

Нагадаємо, 1 листопада депутати міськради вкотре відмовились розглядати питання щодо обрання секретаря.