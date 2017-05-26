Олексій Каспрук спростував інформацію про те, що Чернівецька міськрада заборонила партію «Опозиційний блок»

25 травня чимало ЗМІ поширили інформацію про те, що Чернівецька міськрада заборонила «Опозиційний блок».

Втім, міський голова Олексій Каспрук спростував дану інформацію.

За його словами, слово «оппоблок» під час сесії міськради жодного разу не звучало. «Але тепер вся Україна знає, що в Чернівцях його заборонили. P. S. Чисто з пізнавальною метою, друзі журналісти/аналітики допоможіть знайти першоджерело копіпаста?», – поділився міський голова.

Нагадаємо, міськрада рекомендувала О. Каспруку не призначати екс-регіоналів на посади у виконавчі органи влади.