Міський голова Олексій Каспрук вітає чернівчан з Днем Гідності і Свободи. Відповідне повідомлення з’явилося на офіційній сторінці Чернівецької міської ради.

“З Днем Гідності і Свободи, чернівчани! Незалежність, гідність і свобода – найдорожче, що у нас є, здобуте, вистраждане, виборене високою ціною, скраплене кров’ю найкращих синів і дочок України. Цінуємо це, пам’ятаймо наших Героїв, працюємо і живемо гідно, щоб увесь світ шанував незалежну Україну і волелюбних українців. Кожен день стаємо на захист ідеалів справедливості, правди і добра! Хай полум’яне, емоційне «Не зрадь Майдан!» завжди стукає у серце кожного, коли треба зробити вибір на користь добра, правди, України. Будьмо чесними і сильними у боротьбі зі злом, віримо у перемогу! Хай допоможе нам у цьому провідник війська Господнього Святий Архангел Михаїл! Боже, бережи Україну, Чернівці і чернівчан! Слава Героям!”,-йдеться у повідомленні.