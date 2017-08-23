Міський голова Олексій Каспрук вітає містян з Днем Державного Прапора та Днем Незалежності України. Про це йдеться на сайті Чернівецької міської ради.

“Дорогі чернівчани! Шановна громадо!

Щиро вітаю з Днем незалежності та святом Державного прапору України! Згадаймо у ці дні будівничих Української державності та незалежності, які виборювали свободу та волю для українського народу. Схилимо голови у шані перед пам’яттю славетних Героїв, поводирів нації та мільйонів українців, які згинули у війнах, голодоморах, жорнах репресій. Помолимося за їх душі, будьмо гідними їх мужності, незламності духу та віри у світле майбутнє України. Бережімо рідну землю, захищаємо цілісність Української держави, вільний вибір нашого народу, гуртуймося проти ворога-супостата, який зазіхнув на нашу незалежність та свободу. Кожен на своєму місці працюймо самовіддано та натхненно на розвиток України, її розбудову, втілюємо у наше життя гуманістичні ідеали та цінуємо найдорожче – нашу Віру, Людину, Родину, Мову та Державу. Боже, збережи та захисти Україну, Буковину та найкраще місто у світі – Чернівці, дай сили втілити наші прагнення та надію – жити у мирі, злагоді, щасті та достатку, дарувати любов, творити добро! Слава Україні! Героям слава!

Чернівецький міський голова

Олексій Каспрук”,- йдеться у повідомленні.