Орієнтовна загальна вартість виконаних ремонтних робіт доріг за рахунок коштів державного бюджету складає 60,7 млн.грн.

Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області повідомляє про стан виконання ремонтних та будівельних робіт на дорогах краю.

Так, орієнтовна загальна вартість виконаних робіт за рахунок коштів державного бюджету складає 60,7 млн.грн., що становить 84% від планових показників.

Об`єкти, ремонт яких виконується за кошти державного бюджету.

– Ремонт автодороги місцевого значення О26003 Об`їзд смт. Берегомет з введенням в експлуатацію 4,1 км дороги.

Переможець конкурсних торгів – ТОВ «ШЛЯХБУД-ЛІМ» з ціновою пропозицією 20,8 млн.грн. завершує ремонтні роботи на об’єкті. Станом на 23 листопада підрядником виконані наступні роботи: відфрезеровано на 100% покриття дороги, повністю виконані роботи по підсиленню дорожнього одягу, влаштовано в повному обсязі вирівнюючий шар товщиною 10 см та на 100% завершені роботи по влаштуванню верхнього шару. Демонтовано всі 700 м бордюру. Встановлено бордюри в повному об’ємі. Завершені роботи по укріпленню узбіч. Орієнтовна вартість виконаних робіт становить21,2 млн.грн.

-Поточний середній ремонт автомобільної дороги О26059 Ржавинці – Горошівці – Юрківці на ділянці км 8+568 – км 8+965, протяжністю 0,397 км, вартістю 2775,879 тис.грн. Підрядною організацією ТДВ «ШБУ-60» розпочато роботи в с.Горошівці. Виконано демонтаж бордюрів, та влаштована водовідвідна канава. На черзі – роботи по влаштуванню бордюрів. Орієнтовна вартість виконаних робіт – 0,2 млн.грн.

Окрім того, кошти на ремонт об`єктів, який виконується за рахунок залишків коштів надпланових митних надходжень 2016 року, визначено в сумі 289,5 млн.грн.

-Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига (на Кишинів), км 245+868 – км 248+968 – 33570,042 тис.грн. з введенням в експлуатацію 3,1 км дороги. (ділянка початок Об`їзної дороги м. Чернівці- Білий дім – кінець I-ї категорії).

Переможець ТОВ «САТ Україна» з ціновою пропозицією 32,6 млн.грн. виконав на об’єкті наступні види робіт: виконані роботи за технологією «гарячий ремікс» на 100%, влаштовано 100% тонкошарового покриття, та 100% покриття по типу «Мультимак». Роботи на об’єкті завершені. Орієнтовна вартість виконаних робіт склала 32,4 млн.грн.

– капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-62Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці на ділянці км 31+400 – км 31+750, (в т.ч. проектні) з введенням в експлуатацію 0,580 км дороги (с. Хорови Путильського району).

Дорогу, яка зруйнована повінню 2008 року, ремонтує переможець конкурсних торгів – підрядна організація ТОВ «Будторгінвест» з ціновою пропозицією 14,9 млн.грн. Роботи на об’єкті продовжуються. Підрядником виконані роботи по водовідведенню, влаштуванню підпірної стінки, відсипано 100 % земполотна, завершені роботи по влаштуванню нижнього шару покриття та завершені роботи по влаштуванню верхнього шару покриття ЩМА. Орієнтовна вартість виконаних робіт складає 14,6 млн.грн.

Роботи на об’єктах в основному наближаються до завершення та готуються документи для введення їх в експлуатацію.

Виконуютьсябудівельні та ремонтні роботи на нових об’єктах,фінансування яких здійснюється за рахунок митних надходжень 2017 року:

– Підрядною організацією ТОВ «Агробудналадка» завершуються роботи по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги О26168 Сторожинець-Драченці, км 0+000-км 8+400», цінова пропозиція визначена у сумі 7500 тис.грн.Виконані роботи по водовідведенню, засипці локальних місць руйнувань з попереднім виправленням профілю та виконуються роботи по влаштуванню вирівнюючого шару із піщано-гравійної суміші, що склало майже 95% від загального об’єму. Орієнтовна вартість ремонтних робіт становить5 млн.грн.

– Підрядною організацією ТОВ «Будторгінвест» продовжуються роботи по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги О26117 Кіцмань – Киселів – Степанівка на ділянках км 2+700 – км 3+300, км 8+600 – км 9+100, км 15+200 – км 15+700, км 18+500 – км 20+000», цінова пропозиція 12765 тис.грн. Підрядником виконані наступні роботи: на першій ділянці на 100% виконані земляні роботи, влаштовано бордюри та в повному обсязі влаштовано два шари асфальтобетонного покриття дороги. На другій ділянці виконано земляні роботи та влаштовано два шари покриття дороги. На третій ділянці влаштовано два шари покриття. На четвертій ділянці проводяться роботи по упорядкуванню узбіч та влаштуванню нижнього шару асфальтобетонного покриття на 500 м.п. дороги. Орієнтовне виконання робіт становить 7,5 млн.грн.

– Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення О26024 Герца – Тарашани – /М-19/ на ділянці км 22+500 – км 24+800, км 27+500-28+500 здійснює підрядна організація ТОВ «Компанія «Євродор», яка стала переможцем конкурсних торгів з ціновою пропозицією 14693,5718 тис.грн. По с. Станівці, с.Привороки Глибоцького району на сьогоднішній день на 100% виконано підсилення дорожнього одягу,виконані роботи з влаштування вирівнюючого шару з асфальтобетонної сумішіта на двох ділянках завершені роботи по влаштуванню верхнього шару покриття. Роботи виконані в повному обсязі. Орієнтовне виконання становить 14,5 млн.грн.

– Підрядна організація «Пересувна механізована колона №76» виконує ремонтні роботи на об’єкті «Поточний середній ремонт автодороги О26116 Лужани-Ошихліби на ділянці км 3+800-км 6+300», цінова пропозиція якої склала 1560,00 тис.грн. Роботи завершені в повному обсязі. Вартість виконаних робіт орієнтовно становить 1,8 млн.грн. в тому числі і додаткові заходи.

– Підрядна організація «Пересувна механізована колона №76» виконує ремонтні роботи на об’єкті «Поточний середній ремонт автодороги 026117 Кіцмань-Киселів-Степанівка на ділянці км 20+900-км23+500», цінова пропозиція якої склала 1299,00 тис.грн. Роботи завершені в повному обсязі, в тому числі і додаткові роботи. Вартість виконаних робіт орієнтовно становить 1,5 млн.грн.

– Підрядною організацією ШБУ-60 продовжуються роботи по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги О26052 Заставна – Малий Кучурів на ділянці км 7+950 – км 8+749», цінова пропозиція підрядника визначена у сумі 3400 тис.грн.По основному проїзду дороги роботи завершені. На даний час підрядником виконуються роботи по укріпленню узбіч (упорядковано 80%узбіч). Орієнтовна вартість робіт становить3,2 млн.грн.

Орієнтована вартість виконаних робіт за рахунок митних коштів складає 305,4 млн. грн., що становить 83% усіх коштів від перевиконання збору митних платежів.

Загальна вартість виконаних робіт з усіх джерел фінансування разом з експлуатаційним утриманням орієнтовно складає 492,1 млн. грн.