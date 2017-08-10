Отримувачі субсидій можуть отримати інформацію про наявні борги онлайн

Отримувачі субсидій можуть дізнатися актуальну інформацію про свої борги на офіційному сайті Єдиного розрахункового центру (http://www.erc.chv.ua/index.php/ua/) у розділі “Сума до оплати”. Інформація про стан розрахунків за комунальні послуги оновлена станом на 1 СЕРПНЯ 2017 року.

Також інформацію можна отримати за телефонами абонвідділів служб:

– ЧернівціГаз: 93-19-04 (call-centr)

– ЧернівціОбленерго: 58-49-80 (call-centr)

– ЧернівціВодоканал: 52-58-58

– ЧернівціТеплокомуненерго: 47-9-47

Телефони підприємств, які утримують житловий фонд:

– КЖРЕП-4: 4-48-08

– КЖРЕП-5: 53-30-59

– КЖРЕП-6: 52-51-53

– ПП Регіон-Центр: 90-29-61

– КЖРЕП-9: 52-30-82

– КЖРЕП-11: 53-00-26

– ТД УкрВторРесурс: 52-46-95

– ПП Житлосервіс: 6-18-21

– КЖРЕП-14: 54-61-31

– ПП Садгора-Сервіс: 56-01-73

– КЖРЕП-17: 4-49-25

– ПП Ремжитлосервіс: 4-75-62

– ПП Санітарія:54-86-83