Отримувачі субсидій можуть отримати інформацію про наявні борги онлайн

Отримувачі субсидій можуть дізнатися актуальну інформацію про свої борги на офіційному сайті Єдиного розрахункового центру (http://www.erc.chv.ua/index.php/ua/) у розділі “Сума до оплати”. Інформація про стан розрахунків за комунальні послуги оновлена станом на 1 СЕРПНЯ 2017 року.
Також інформацію можна отримати за телефонами абонвідділів служб:
– ЧернівціГаз: 93-19-04 (call-centr)
– ЧернівціОбленерго: 58-49-80 (call-centr)
– ЧернівціВодоканал: 52-58-58
– ЧернівціТеплокомуненерго: 47-9-47
Телефони підприємств, які утримують житловий фонд:
– КЖРЕП-4: 4-48-08
– КЖРЕП-5: 53-30-59
– КЖРЕП-6: 52-51-53
– ПП Регіон-Центр: 90-29-61
– КЖРЕП-9: 52-30-82
– КЖРЕП-11: 53-00-26
– ТД УкрВторРесурс: 52-46-95
– ПП Житлосервіс: 6-18-21
– КЖРЕП-14: 54-61-31
– ПП Садгора-Сервіс: 56-01-73
– КЖРЕП-17: 4-49-25
– ПП Ремжитлосервіс: 4-75-62
– ПП Санітарія:54-86-83