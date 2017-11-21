П. Порошенко підписав закон про статус учасника бойових дій пораненим на Майдані

Призидент України Петро Порошенко підписав закон про надання статусу учасника бойових дій тим особам, які були поранені чи втратив здоров’я під час Євромайдану.

“Тим, хто на барикадах Майдану отримав поранення чи втратив здоров’я, віднині надається статус учасника бойових дій. Сьогодні підписав відповідний Закон, який відновлює справедливість,” – повідомив Глава держави.

Він додав, що учасники Революції гідності робили ту ж саму справу, що й солдати на фронті. Не випадково, саме вони в 2014 році стали першими добровольцями.