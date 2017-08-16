П’яний та без документів: у Чернівцях поліцейські спіймали чергового водія-порушника

Поліцейські виявили нетверезого чоловіка, який керував автомобілем без відповідних документів.

Про даний інцидент правоохоронцям повідомили небайдужі чернівчани, які помітили, що на вул. Південно-Кільцевій нетверезий водій та пасажир знаходяться біля автомобіля марки “Volkswagen” та планують кудись їхати.

На вул. Воробкевича, інспектори, які направлялися на виклик, помітили автомобіль, який підпадав під орієнтування.

Зупинивши транспортний засіб правоохоронці виявили нетверезого водія та пасажира.

У ході розмови водій відмовився пред’явити будь-які документи.