П’яний водій намагався втекти від патрульних

У Чернівцях на вул. Головній патрульні поліцейські помітили, як водій автомобіля марки «BMW», не увімкнув покажчик повороту.

Правоохоронці зупинили автівку. Під час розмови з водієм було помітно, що він  перебуває у нетверезому стані. Коли поліцейські запитали у чоловіка, чи той не вживав заборонених речовин – особа почала тікати.

Через деякий час шляхом блокування транспортний засіб вдалось зупинити. На водія було складено протокол.

Згодом медогляд підтвердив, що чоловік вживав наркотичні речовини.

СТАТТІ ПО ТЕМІ

БЕЗ КОМЕНТАРІВ

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ