П’яний водій намагався втекти від патрульних

У Чернівцях на вул. Головній патрульні поліцейські помітили, як водій автомобіля марки «BMW», не увімкнув покажчик повороту.

Правоохоронці зупинили автівку. Під час розмови з водієм було помітно, що він перебуває у нетверезому стані. Коли поліцейські запитали у чоловіка, чи той не вживав заборонених речовин – особа почала тікати.

Через деякий час шляхом блокування транспортний засіб вдалось зупинити. На водія було складено протокол.

Згодом медогляд підтвердив, що чоловік вживав наркотичні речовини.