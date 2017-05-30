П’ятьом російським дипломатам Молдова наказала покинути країну

П’ятьох російських дипломатів оголошено персонами нон-грата у Молдові. Про це повідомила прес-секретар міністерства закордонних справ і європейської інтеграції республіки Анна Самсон. Відтак, дипломатам наказано покинути територію країни. Серед висланих дипломатів – помічник військового аташе посольства Росії в Молдові Олександр Грудин.

Пана Олександра ще у березні цього року звинуватили у вербуванні колишнього депутата парламенту Молдови Юрія Болбочану, якого в результаті заарештували і звинуватили у зраді Батьківщині.