Пам`ятка для громадян під час ожеледиці

Сьогодні, 13 січня, у Чернівцях та області ожеледиці на дорогах та вулицях. У зв`язку з цим Чернівецький міський відділ Управління Державної служби України у Чернівецькій області пропонує прості рекомендації, як уберегтися від значних неприємностей у період ожеледиці:

1. Перед виходом з дому приклейте на каблук вашого взуття шматочок поролону або лейкопластиру

2. Наклейте лейкопластир чи ізоляційну стрічку на підошву взуття навхрест або східцем. Якщо є можливість, натріть підошву взуття піском.

3. Прикріпіть наждаковий папір(або натріть ним) на підошву.

4. Намастіть підошву клеєм “Момент” та вмокніть у пісок.

5. Під час ожеледиці одягайте взуття з мікропористої чи іншої м’якої основи та без великих каблуків.

6. Людям літнього віку радять виходити на вулицю під час ожеледиці лише з палицею, у якої гумовий наконечник. Краще без потреби взагалі на вулицю не виходити.

7. Вагітним жінкам під час ожеледиці радять не виходити з дому без супроводу.