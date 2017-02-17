Пара з Чернівецької області перемогла в шоу «Чотири весілля»

Весілля Олесі Гілюк з села Підзахаричі Путильського району перемогло на шоу «Чотири весілля». У результаті цього молода подружня пара виграла путівку до Туреччини.

Спочатку дівчина здивувала свого нареченого, адже власноруч вишила бісером свою сукню. Згодом пара потішила гостей, адже весілля пройшло у гуцульському стилі.

Олеся Гілюк на своїй сторінці у соцмережі поділилася емоціями після перемоги. «З одного боку мучить совість за деякі слова та оцінки, з іншого дуже сподобалось що наша 4-ка найкраща для нас самих», – запевнила дівчина.

Олеся додала, що окрім путівки отримала значно більше – масу емоцій, нові знайомства, чудові друзі. Також вона подякувала батькам, чоловікові за підтримку.