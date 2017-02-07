Патрульна поліція просить чернівецьких водіїв бути сьогодні особливо уважними

У зв`язку з різким погіршенням погодних умов на Буковині сьогодні, 7 лютого, патрульна поліція просить чернівецьких водіїв бути особливо обережними. Про це йдеться у повідомленні чернівецької патрульної поліції у Фейсбук.

Через штормове попередження у Чернівцях та області, охоронці порядку просять водіїв бути особливо обережними на автошляхах та дотримуватися правил дорожнього руху. За можливості, утриматися від поїздок, особливо з дітьми. В період сильних опадів поліцейські просять прибирати з вулиць автотранспорт, не перекривати проїжджі частини та під`їзди до будинків, аби не заважати та не перешкоджати роботі аварійно-рятувальної спецтехніки.

У разі виникнення небезпечних ситуацій – телефонуйте на 102!