Патрульні допомогли 7-річному хлопчику знайти маму

Патрульні поліцейські допомогли загубленому 7-річному хлопчику знайти маму. Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції у Фейсбук. Вчора, 19 лютого, поліцейським надійшло повідомлення про дитину, яка самотня плаче у парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Після розмови з хлопчиком, патрульні дізналися де він проживає і відвезли додому. На вулиці Винниченка дитину зустріла мати. Жінка повідомила, що відправила сина до бабусі, яка проживає на вулиці Головній, разом зі старшою донькою.

Як виявилося, мати 7-річного хлопчика не раз притягалася до відповідальності за статтею 184 КУпАП (Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей).

Патрульні повідомили про подію Службу у справах дітей.