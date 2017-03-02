Патрульні допомогли чернівчанці знайти загублений телефон

Патрульні поліцейські у Чернівцях допомогли жінці знайти загублений телефон. Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції у Фейсбук.

Повідомлення про втрачений гаджет поліцейським надійшло у середу, 1 березня. За словами заявниці, у одному з таксі в місті вона помітила відсутність телефону. За допомогою інтернет-сервісу інспектори відслідкували ймовірне місцезнаходження телефону.

Інспектори разом із заявницею прибули на вулицю Руську, де знаходилося таксі, яким користувалася жінка. В автомобілі патрульні знайшли мобільний телефон та повернули власниці.