Патрульні допомогли чоловіку, якого вже другий день шукає батько

Патрульні поліцейські допомогли розгубленому чоловікові. Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції у Фейсбук. Подія трапилася у п’ятницю, 3 березня, на вулиці Воробкевича.

Охоронці порядку помітили чоловіка, який виглядав розгублено. Поспілкувавшись з громадянином, патрульні виявили, що він не може згадати ні свого імені, ні адрес проживання.

Поліцейські помітили у чоловіка мобільний телефон і зв’язалися з його батьком. Виявилося, що він шукає сина вже другий день. За словами чоловіка, у його сина психічні розлади і він вже не вперше зникає з дому.

Розгубленого чернівчанина доставили у лікувальний заклад.